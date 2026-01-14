IND vs NZ: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया रनों का अंबार

विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज, 14 जनवरी बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है. इस मैच से पहले कोहली और सचिन तेंदुलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बराबर थे. और मैच में पहला रन बनाते ही कोहली ने उनकी बराबरी कर ली.

सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे. और उनमें उन्होंने 1750 रन बनाए थे. विराट कोहली को सचिन से आगे निकलने के लिए 94 रन की जरूरत थी. कोहली ने वडोदरा में हुए पहले मैच में 93 रन बनाए थे. यानी पिछले मैच में उन्होंने सचिन की बराबरी कर ली थी. और आज उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर सचिन को पीछे छोड़ दिया. अब सचिन इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकिंग बल्लेबाज देश मैच रन औसत सर्वाधिक 100 50 1 रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 50 1971 45.83 141* 6 12 2 विराट कोहली भारत 37 1773 55.40 154* 6 10 3 सचिन तेंदुलकर भारत 42 1750 46.05 186* 5 8 4 कुमार संगाकारा श्रीलंका 47 1568 40.20 113 2 12 5 सनथ जयसूर्या श्रीलंका 47 1519 33.75 140 5 8 6 जैक कालिस साउथ अफ्रीका 45 1449 40.25 111 3 9 7 मार्क वॉ ऑस्ट्रेलिया 39 1362 40.05 110 3 9

विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल में 53 सेंचुरी हैं. इस मामले में वह सचिन से बहुत आगे निकल चुके हैं. सचिन ने वनडे इंटरनेशनल में 49 शतक लगाए थे. बात अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने की बात करें इस सूची में वह वीरेंद्र सहवाग के साथ पहले नंबर पर हैं. इन दोनों ने 6-6 शतक लगाए हैं. कोहली अगर एक और शतक लगाते हैं तो वह सहवाग को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. कोहली लगातार 5 पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं. राजकोट में 50 का स्कोर पार करते ही कोहली पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने लगातार छह पारियों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया हो. तेंदुलकर के अलावा राहुल द्रविड़ और कुल पांच ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार पांच पारियों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया हो.

कोहली हालांकि यह मुकाम हासिल नहीं कर पाए. वह 23 रन बनाकर क्रिस्टिनएन क्लार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए. कोहली के नाम अब वनडे में 1773 रन हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस सूची में पहले पायदान पर हैं. पोंटिंग ने 51 मैचों में 1971 रन बनाए हैं.

इसके साथ ही विराट कोहली करीब पांच साल बाद एक बार फिर वनडे इंटरनेशनल की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं. कोहली 1736 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंकिंग बल्लेबाज मैच रन औसत सर्वाधिक 100 50 1 विराट कोहली 35 1773 55.40 154* 6 10 2 सचिन तेंदुलकर 42 1750 46.05 186* 5 8 3 वीरेंद्र सहवाग 23 1157 52.59 130 6 3 4 रोहित शर्मा 33 1123 37.43 147 2 6 5 मोहम्मद अजहरुद्दीन 40 1118 36.06 108* 1 7 6 सौरभ गांगुली 32 1079 35.96 153* 3 6 7 राहुल द्रविड़ 31 1032 41.28 153 2 5

भारत ने सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया था. भारत के सामने 301 रन का लक्ष्य रखा था. जिसे भारत ने एक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया था. भारत की ओर से विराट के अलावा शुभमन गिल ने 56 रन की पारी खेली थी. श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए थे.

वहीं राजकोट के मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने एक बार फिर हाफ सेंचुरी लगाई. गिल ने 56 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए.