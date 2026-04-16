5 दिन से तबीयत खराब… मैदान पर खेली मैच जिताऊ पारी, लेकिन खुश नहीं हैं कोहली

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IPL 2026: 5 दिन से तबीयत खराब… मैदान पर खेली मैच जिताऊ पारी, लेकिन खुश नहीं हैं विराट कोहली
बेंगलुरु: विराट कोहली के जज्बे को हर कोई सलाम करता है. मैदान पर जब वह उतरते हैं तो हमेशा अपना 100 फीसदी से ज्यादा देते हैं. फिर चाहे वह बल्लेबाजी हो या फील्डिंग. कोहली को आप खेल से दूर नहीं कर सकते. बुधवार, 15 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने टीम...
बेंगलुरु: विराट कोहली के जज्बे को हर कोई सलाम करता है. मैदान पर जब वह उतरते हैं तो हमेशा अपना 100 फीसदी से ज्यादा देते हैं. फिर चाहे वह बल्लेबाजी हो या फील्डिंग. कोहली को आप खेल से दूर नहीं कर सकते. बुधवार, 15 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. लेकिन इसके बाद कोहली ने जो बात बताई उससे फैंस की टेंशन बढ़ गई. लेकिन साथ ही उन्होंने खेल के लिए विराट कोहली के समर्पण को सलाम भी किया. कोहली की पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच 5 विकेट से जीता. लेकिन इसके बाद कोहली ने अपनी फिटनेस और सेहत को लेकर बड़ा खुलासा किया. बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मैच के बाद कोहली ने कहा कि वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं.
बेंगलुरु के सामने सिर्फ 147 रन का टारगेट था. टीम ने इसे सिर्फ 15.1 ओवर में हासिल कर लिया. कोहली ने 34 गेंद पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 49 रन बनाए. इस जीत ने RCB अंक तालिका में चोटी पर पहुंच गई. हालांकि विराट कोहली ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह घुटने की समस्या और बीमारी, दोनों से जूझ रहे हैं.
पांच दिन से तबीयत थोड़ी खराब
मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कोहली ने कहा, ‘ पिछले मैच के मुकाबले अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं. पिछले मैच में मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था. सेहत के लिहाज से भी, पिछले चार-पांच दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है. इसलिए, मैं धीरे-धीरे अपनी पुरानी लय में वापस आ रहा हूं. आज मैंने अच्छी शुरुआत की, इसलिए मैं अपनी एनर्जी लेवल से खुश था. हालांकि, मैं चाहता था कि अपनी पारी को आगे बढ़ाऊं और मैच को फिनिश करूं. कभी-कभी आपको परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है. पिच काफी धीमी हो गई थी और मैं बस उसी अंदाज में खेलना जारी रखना चाहता था. लेकिन हां, आखिर में, शायद मुझे ही मैच को फिनिश करना चाहिए था.’
इससे पहले शाम को, आरसीबी के गेंदबाजों ने एलएसजी को 146 रनों पर रोककर जीत की नींव रखी. रासिख सलाम डार ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट चटकाए. इस तरह मेजबान टीम ने पूरी पारी के दौरान मेहमान टीम को दबाव में बनाए रखा.
आईपीएल 2026 अंक तालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|1.503
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|0.889
|3
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|0
|1
|7
|0.720
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|0.576
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|0.322
|6
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|-0.029
|7
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|-0.804
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|-0.846
|9
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|-0.772
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|5
|0
|4
|0
|1
|1
|-1.383
आपको परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है
टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए, कोहली ने हालात के हिसाब से ढलने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘खैर, मेरे लिए यह हालात और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. हर मैच 230, 240 रन वाला नहीं होगा. हम समझते हैं कि खेल काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है, कि आज के खेल की जरूरतें काफी अलग हैं, लेकिन आपको हमेशा हालात पर नजर रखनी होती है और यह भी देखना होता है कि लोग दबाव में कैसे खेलते हैं. हम अभी भी टूर्नामेंट के पहले हाफ में हैं. दूसरे हाफ से, मैच और भी कड़े होते जाएंगे, और लोगों पर अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव होगा. इसलिए जब आजादी खत्म हो जाती है, तो दबाव हावी हो जाता है. तभी खेल की समझदारी का इस्तेमाल करना होता है, जो मुझे लगता है कि टीमों के लिए फायदेमंद साबित होगा.’