नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का अभी तक का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. टीम ने अभी तक ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. भारत की पहली जीत चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ था. यह मुकाबला काफी रोमांचक हुआ. भारत ने विराट कोहली की 53 गेंद पर 82 रन की शानदार नाबाद पारी की मदद से मैच की आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. इस विराट में काफी रोमाच देखने को मिला. भारत ने 31 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पंड्या ने 113 रन की साझेदारी की.

भारत को आखिरी 8 गेंद पर 28 रन चाहिए थे. ऐसे वक्त पर विराट ने हारिस राउफ के ओवर के ओवर की आखिरी दो गेंद पर लगातार दो छक्के लगाकर मैच का रुख पलटा. कोहली का एक शॉट जो उन्होंने राउफ की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर सिक्स लगाया वह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

वहीं पाकिस्तान की टीम को भारत से हार के बाद जिम्बाब्वे से एक रन से हार मिली. लगातार दो मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के लिए सेमीफाइनल की राह बहुत मुश्किल हो गई है. पाकिस्तान का अगला मैच रविवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ है. पाकिस्तान को अगर अंतिम चार में जगह बनानी है तो उसे यह मुकाबला जीतना ही होगा. इस अहम मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने पर्थ में ट्रेनिंग की.

भारतीय टीम का अगला मैच भी पर्थ में है. रविवार को उसने साउथ अफ्रीका से भिड़ना है. इस मुकाबले से पहले कोहली और पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ियों की मुलाकात हुई. पाकिस्तानी पेसर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ से कोहली ने बात की. इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कोहली, शाहीन और राउफ आपस में हंसी-मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं.

