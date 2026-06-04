नई दिल्ली: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजुरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 13 से 20 जून के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. इससे पहले दोनों टीमों के बीच 6 जून से टेस्ट मैच खेला जाएगा. कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल के दौरान यह चोट लगी. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 156 रन के लक्ष्य को हासिल कर लगातार दूसरी बार खिताब जीता था.

फाइनल में कोहली ने खेली थी कमाल की पारी

फाइनल में विराट कोहली ने 42 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली थी. आरसीबी ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी. 31 मई 2026 को अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. विकेटों की बीच दौड़ते हुए कोहली को काफी तकलीफ हो रही थी. हालांकि वह आखिर तक खड़े रहे. उन्होंने छक्के के साथ मैच फिनिश किया और अपनी टीम को जीत दिलाई. आईपीएल 2026 में खेले गए 16 मैचों में कोहली ने 56.25 के औसत और 165.85 के स्ट्राइक-रेट से 675 रन बनाए थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

क्या इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे विराट कोहली?

कोहली को यह चोट गलत वक्त पर लगी है. कोहली अब भारत के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं. वह टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं. साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोहली अपनी फॉर्म को बरकरार रखना चाहते हैं. और उस लिहाज से यह सीरीज अहम साबित हो सकती थी. साल 2025 में कोहली ने इस फॉर्मेट में कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने 13 मैचों में इस फॉर्मेट में 651 रन बनाए थे. इसमें उन्होंने तीन सेंचुरी और चार हाफ-सेंचुरी बनाई थी.

कौन होगा विराट कोहली का रिप्लेसमेंट?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक कोहली के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है. अभी तक यह भी तय नहीं है कि कोहली की चोट कितनी गंभीर है. ऐसे मे उनके इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले तीन वनडे मैचों मे खेलने पर भी सवाल हैं. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 14 से 19 जुलाई के बीच सीरीज खेलनी है.

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था. रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या की उपलब्धि उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे