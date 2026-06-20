Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

IND VS ENG: विराट कोहली का होगा फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या पर भी आया बड़ा अपडेट

हार्दिक पांड्या फिलहाल हल्की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले दो दिनों में उनकी ट्रेनिंग को धीरे-धीरे कठोर बनाया जाएगा. उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीओई मेडिकल टीम के जरिए बीसीसीआई को देगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 20, 2026, 06:01 PM IST

Published On Jun 20, 2026, 06:01 PM IST

Last UpdatedJun 20, 2026, 06:01 PM IST

Virat Kohli fitness Test

Virat Kohli fitness Test

Virat Kohli to undergo fitness test: टीम इंडिया अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां टीम को पांच मैचों की टी-20 सीरीज के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है. भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 14 से 19 जुलाई तक तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन करना है. इंग्लैंड वनडे सीरीज में विराट कोहली के खेलने की संभावना है, लेकिन उन्हें टीम चयन से पहले फिटनेस टेस्ट देना होगा. कोहली की फिटनेस जांच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी.

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 75 रन की पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को जीत दिलायी थी, इसी मैच के दौरान विराट को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। इंजरी के कारण विराट को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बीसीसीआई सीओई में होगा कोहली का फिटनेस टेस्ट

विराट फिलहाल लंदन में रिहैब कर रहे हैं, कोहली बहुत जल्द अपनी फिटनेस जांच के लिए बीसीसीआई सीओई में रिपोर्ट करेंगे. फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद विराट को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया जा सकता है.

अगले तीन-चार साल तो पक्का खेलेंगे विराट कोहली, RCB के CEO ने किया वादा

हार्दिक पांड्या इंग्लैंड सीरीज से बाहर

 हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले लगी (क्वाड्रिसेप्स की) चोट से उबर नहीं पाए हैं. वह अपने पूरे कोटे के ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें इंग्लैंड वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. पंड्या को पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा. एक सूत्र ने कहा, हार्दिक पंड्या वनडे प्रारूप के लिए जरूरी गेंदबाजी और ‘कंडिशनिंग’ हासिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें वनडे के लिए पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा. चयन की दौड़ में शामिल बाकी सभी खिलाड़ी फिट हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस
अगले तीन-चार साल तो पक्का खेलेंगे विराट कोहली, RCB के CEO ने किया वादा

अगले तीन-चार साल तो पक्का खेलेंगे विराट कोहली, RCB के CEO ने किया वादा
BCCI ने क्यों दी Vaibhav के माता-पिता को साथ ट्रैवल करने की इजाजत? सैकिया ने किया खुलासा

BCCI ने क्यों दी Vaibhav के माता-पिता को साथ ट्रैवल करने की इजाजत? सैकिया ने किया खुलासा

Latest News

jemi-2

'वह बस एक बड़ी पारी से दूर..', इस भारतीय बल्लेबाज के सपोर्ट में वेदा ने कही बड़ी बात
fifa-world-cup-5

Fifa World Cup: हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर तुर्किये, पैराग्वे की उम्मीदें कायम

neymar-4

Fifa World Cup: ब्राजील के फैंस के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे नेमार
ind-vs-afg-27

IND VS AFG 3rd ODI Live Score: अफगानिस्तान की टीम 218 रन पर सिमटी, प्रसिद्ध कृष्णा ने खोला 'पंजा'
fifa-5

FIFA WORLD CUP 2026: मटियास गैलार्जा ने 64 सेकंड में किया गोल, नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि

rohit-sharma-432

चेन्नई में कैसी होगी तीसरे वनडे की पिच, रनों का अंबार या विकेटों की बौछार

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह