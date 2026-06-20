IND VS ENG: विराट कोहली का होगा फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या पर भी आया बड़ा अपडेट

हार्दिक पांड्या फिलहाल हल्की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले दो दिनों में उनकी ट्रेनिंग को धीरे-धीरे कठोर बनाया जाएगा. उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीओई मेडिकल टीम के जरिए बीसीसीआई को देगी.
Published On Jun 20, 2026, 06:01 PM IST
Last UpdatedJun 20, 2026, 06:01 PM IST
Virat Kohli fitness Test
Virat Kohli to undergo fitness test: टीम इंडिया अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां टीम को पांच मैचों की टी-20 सीरीज के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है. भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 14 से 19 जुलाई तक तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन करना है. इंग्लैंड वनडे सीरीज में विराट कोहली के खेलने की संभावना है, लेकिन उन्हें टीम चयन से पहले फिटनेस टेस्ट देना होगा. कोहली की फिटनेस जांच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी.
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 75 रन की पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को जीत दिलायी थी, इसी मैच के दौरान विराट को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। इंजरी के कारण विराट को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा.
विराट फिलहाल लंदन में रिहैब कर रहे हैं, कोहली बहुत जल्द अपनी फिटनेस जांच के लिए बीसीसीआई सीओई में रिपोर्ट करेंगे. फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद विराट को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया जा सकता है.
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हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले लगी (क्वाड्रिसेप्स की) चोट से उबर नहीं पाए हैं. वह अपने पूरे कोटे के ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें इंग्लैंड वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. पंड्या को पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा. एक सूत्र ने कहा, हार्दिक पंड्या वनडे प्रारूप के लिए जरूरी गेंदबाजी और ‘कंडिशनिंग’ हासिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें वनडे के लिए पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा. चयन की दौड़ में शामिल बाकी सभी खिलाड़ी फिट हैं.