पिछली दो पारियों में 'डक' के बाद मच गई थी शांति, फिर कोहली ने शतक के साथ मचाई सुनामी

विराट कोहली के नाम आईपीएल में एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. लगातार दो डक के बाद सेंचुरी जड़ने वाले कोहली आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
Published On May 14, 2026, 11:23 AM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 11:23 AM IST
Virat Kohli Century
Unique Record for Virat Kohli: बुधवार का दिन विराट कोहली के लिए बहुत खास रहा. कोहली ने रायपुर में आरसीबी के लिए बल्ले से गजब का धमाल मचाया. कोहली ने केकेआर के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शनदार शतक ठोका और आरसीबी को यादगार जीत दिलाई. कोहली के लिए यह पारी बहुत खास रही क्योंकि इस मैच से ठीक पहले वह लगातार दो पारियों में खाता भी नहीं खोल पाए थे. ऐसे में लगातार दो डक के बाद शतक लगाकर कोहली ने अपने नाम खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.
विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम लगातार दो डक और उसके ठीक बाद शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. कोहली के पहले इस तरह कारनामा कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका है. ऐसे में यह कोहली के लिए बहुत खास भी बन गया है. विराट कोहली की पिछली 2 पारियों पर नजर डाले तो वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गोल्डन डक और मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिल्वर डक यानि 2 गेंद खेलकर खाता नहीं खोल पाए थे.
इन दो पारियों से फैंस काफी निराश थे और लगातार यही दुआ कर रहे थे की कोहली के बल्ले से एक बड़ी पारी आए. फैंस की दुआएं केकेआर के खिलाफ काम भी आई और कोहली केकेआर के खिलाफ विटेंज रूप में नजर आए. उन्होंने मैदान के हर ओर शॉट्स लगाए और फैंस को खुश करते हुए सेंचुरी ठोक दी.
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोहली की पारी पर नजर डाले तो विराट ने इस मुकाबले में 60 गेंद का सामना किया इसमें उन्होंने 11 चौके और 3 दमदार छक्के लगाए. कोहली मुकाबले में आरसीबी को जीत दिलाने के इरादे से उतरे थे. वह अंत तक क्रीज पर बने रहे और नाबाद रहते हुए पवेलियन लौटे. कोहली ने केकेआर के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का नौवां शतक ठोका.