विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को अपना 34वां जन्मदिन मेलबर्न में मना रहे हैं। कोहली ने टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ अपने जन्मदिन का केक काटा। बीसीसीआई ने कोहली के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया है। इसके बाद कोहली ने बर्थडे के खास मौके पर एक और केक काटा और बातों ही बातों में अपनी दिल की इच्छा भी प्रकट कर दी।

दरअसल, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टीम के साथ सेलिब्रेट करने के बाद भारतीय पत्रकारों के साथ भी अपना बर्थडे मनाया। कोहली ने पहले तो एक पत्रकार द्वारा लाए गए केक को काटा और फिर भारतीय मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचाती में अपनी दिल की इच्छा भी जाहिर कर दी। कोहली ने कहा कि 13 नवंबर को भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इससे भी बड़ा केक काटना चाहते हैं।

