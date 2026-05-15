वहां नहीं रहना जहां अपनी कीमत और अहमियत साबित नहीं करनी, कोहली ने BCCI पर साधा निशाना

विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. यह इस वक्त क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं होना चाहते जहां उन्हें अपनी अहमियत और कीमत साबित करने की जरूरत पड़े. विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. कोहली ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा कि भारतीय टीम का माहौल ऐसा है लेकिन उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक पॉडकास्ट में कहा कि वह ऐसे वर्कप्लेस में नहीं रहना चाहते जहां, ‘लोग कहें कि अपनी क्षमताओं में भरोसा रखें और फिर एक सप्ताह बाद आप जिस तरह काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठाने लगें.’

कोहली ने कहा, ‘हम 2026 के मध्य में हैं. यह सवाल मुझे कई बार पूछा गया है, ‘क्या आप 27 में खेलना चाहते हैं?’ आखिर मैं अपना घर क्यों छोडूंगा, अपना सामान तैयार करूंगा और कहूंगा, ‘मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए.’ बेशक, अगर मैं खेल रहा हूं, तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं खेलते रहना चाहता हूं. भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना शानदार बात है.’

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कोहली 37 साल के हो चुके हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में अभी कमाल का खेल दिखाया है. उन्होंने बीते सात वनडे इंटरनेशनल मैचों में तीन सेंचुरी लगाई हैं. न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया है. कोहली ने भारत का घरेलू 50 ओवर का फॉर्मेट विजय हजारे ट्रॉफी में भी दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया. दो पारियों में कोहली ने 133 और 77 रन की पारियां खेलीं. आईपीएल 2026 में भी कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 12 पारियो में एक शतक और तीन अर्धशतक की मदद से 484 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट भी 165.75 का है.

उन्होंने कहा, ‘आज, मेरा नजरिया बिलकुल साफ है. अगर मैं किसी माहौल का हिस्सा हूं और मैं उसमें अच्छा योगदान कर सकता हूं, तो मैं वहां दिखाई दूंगा. अगर मुझे यह अहसास करवाया जाए कि मुझे अपनी कीमत और अहमियत साबित करनी है, तो मैं वहां नहीं रहूंगा.’

कोहली ने कहा, ‘मैं अपनी तैयारियों के साथ ईमानदार रहता हूं. मैं मैच को लेकर अपनी अप्रोच को लेकर ईमानदार रहता हूं. मैं सिर झुकाकर सिर्फ कड़ी मेहनत करता हूं. मेरे क्रिकेट करियर के दौरान मुझे जो कुछ मिला उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा हूं. मैं खुद को बहुत धन्य और आभारी समझता हूं कि मुझे ये मौके मिले. जब मैं खेलना आता हूं तो मैं सिर झुकाता हूं तो अगर ज्यादा न कर सकूं तो उतनी कड़ी मेहनत तो करता हूं जितना बाकी लोग करते हैं. मैं खेल को सही तरीके से खेलता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में 40 ओवरों तक बाउंड्री से बाउंड्री दौड़ लगाऊं, तो मैं बिना किसी शिकायत के वह करने के लिए तैयार हूं. क्योंकि मैं उसके लिए तैयारी करता हूं. ‘

कोहली ने आगे कहा, ‘मैं खुद को ऐसे तैयार करता हूं कि जो 50 ओवर मैं मैदान पर फील्डिंग कर रहा हूं वह मेरे करियर की आखिरी गेंद है. जब इसी तरह बल्लेबाजी करता हूं और मैं विकेटों के बीच यही सोचकर दौड़ लगाता हूं. और मैं टीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. इसी तरह काम करता हूं, अगर मैं किसी ऐसी जगह हूं जहां मुझे अपनी कीमत और अहमियत साबित करनी पड़े तो वह जगह मेरे लिए नहीं है. और इस नजरिए को लेकर मेरे जेहन में तस्वीर बिलकुल साफ है.’