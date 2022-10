ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर-12 स्टेज का आगाज होने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है और सभी क्रिकेट फैंस 23 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर टकटकी लगाए बैठे हैं। भारतीय टीम इस महामुकाबले के लिए मेलबर्न पहुंच चुकी है और नेट पर जमकर पसीना बहा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए विराट कोहली भी नेट पर काफी वक्त बिता रहे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हा रहा हैं।

बता दें, कोहली अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और उन्हें प्रैक्टिस के दौरान किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से इस बात की तस्दीक की जा सकती है। दरअसल, मेलबर्न में कोहली नेट पर प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी फैंस स्टेडियम के बाहर से उनका नाम चिल्लाने लगे। हालांकि ये हरकत कोहली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने फैंस को चुप रहने की हिदायत दे डाली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में कोहली कहते हैं- “यार प्रैक्टिस के टाइम मत बोलो। डिस्ट्रेक्शन होता है।” कोहली से हिदायत मिलने के बाद फैन को कहते सुना जा सकता है- “जब रिलैक्स होंगे तब बोलेंगे। किंग कोहली है तो बोलेंगे ही। किंग है वो”

During the practice Virat Kohli calmly said something like this to the fans .@imVkohli ? pic.twitter.com/3X5LnNTQsV

