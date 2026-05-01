Virat Kohli was Not Happy With Jason Holder Catch in Match Against Gujarat Titans

अहमदाबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच गुरुवार को आईपीएल मैच के दौरान नाटकीय पल देखने को मिला, जिसमें विराट कोहली सभी नजरों का केंद्र थे. मैदान पर अपने जुनून और जोश के लिए मशहूर कोहली को, कप्तान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) को आउट करने के लिए जेसन होल्डर (Jason Holder) के लिए गए एक विवादित कैच के बाद चौथे अंपायर से सवाल पूछते देखा गया.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी इस मैच में RCB 3.2 ओवरों में 35 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो चुकी थी. यहां से देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ 26 गेंदों में 44 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाल लिया था, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रन गति बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पुल शॉट खेलने की कोशिश की. होल्डर ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और आगे की ओर डाइव लगाकर कैच लपका.

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क्या जमीन से लगी थी गेंद

घटना का रीप्ले देखने पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद जमीन को छूई थी या नहीं? इस शंका के बावजूद, थर्ड अंपायर ने रिव्यू के बाद कैच को सही ठहराया और पाटीदार को आउट घोषित कर दिया गया. इस फैसले से कोहली और RCB खेमा नाखुश दिखा, क्योंकि मैच के एक अहम मोड़ पर यह फैसला उनके खिलाफ गया था.

इसके बाद विराट कोहली को बाउंड्री रोप के पास फोर्थ अंपायर के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया. ऐसा लगा कि वह इस फैसले पर स्पष्टीकरण चाहते थे, खासकर इसलिए क्योंकि रीप्ले में कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिख रहा था.

पाटीदार का विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, खासकर उनकी हालिया फॉर्म और मध्यक्रम में उनकी अहमियत को देखते हुए. कप्तान के आउट होने के बाद, आरसीबी ने सिर्फ 4 ओवरों के अंतराल में तीन और विकेट गंवा दिए.

हालांकि, विकेटों के पतझड़ के बीच, पडिक्कल डटे रहे और संघर्ष जारी रखा. उन्होंने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और नियमित अंतराल पर चौके-छक्के लगाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर पड्डिकल को राशिद खान ने बोल्ड किया. पड्डिकल 24 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. पडिक्कल के शानदार प्रदर्शन के बावजूद, आरसीबी 19.2 ओवर में सिर्फ 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.