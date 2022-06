लीस्टर: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 201 से आगे चल रही है। इंग्लैंड और भारत दोनों ही टीमें नए कप्तान और कोच के साथ हैं। इंग्लैंड की कोचिंग ब्रैंडन मैकलम को मिली है और कप्तानी कर रहे हैं बेन स्टोक्स। भारतीय टीम जब पिछले साल इंग्लैंड गई थी तब कमान कोहली के हाथों में थी। और कोच ते रवि शास्त्री।

पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम लीस्टरशर के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेल रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया काफी संकट में नजर आई। भारतीय खेमे को घुटने पर लाने वाले गेंदबाज का नाम रहा रोमन वॉकर। 21 साल के इस खिलाड़ी ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली भी पविलियन की राह दिखाई। भारत के शुरुआती सात विकेटों में से पांच इस तेज गेंदबाज के खाते में गए।

☝️ | Kohli (33) lbw Walker.@RomanWalker17 strikes again! This time he hits the pads of Kohli, and after a long wait the umpire’s finger goes up.

Out or not out? ?

?? IND 138/6

???? ??????: https://t.co/adbXpwig48 ?

? #IndiaTourMatch | #LEIvIND pic.twitter.com/iE9DNCUwLO

— Leicestershire Foxes ? (@leicsccc) June 23, 2022