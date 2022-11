टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. कोहली ने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को पीछे छोड़कर खिताब पर कब्जा जमाया. कोहली को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है.

Congratulations to @imVkohli – ICC Player of the Month for October ??#TeamIndia pic.twitter.com/IEnlciVt9T

— BCCI (@BCCI) November 7, 2022