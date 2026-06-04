नई दिल्ली: विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा (Virat Kohli Coach) ने वैभव सूर्यवंशी को एक विशेष प्रतिभा वाला खिलाड़ी कहा है. उन्होंने यह भी बताया कि आखिर वैभव में ऐसा क्या है जो उन्हें उनकी उम्र से बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है. उन्होंने वैभव को एक खास सलाह दी है.

सूर्यवंशी ने आईपीएल के पहले ही सीजन में धमाल मचा दिया था. साल 2025 में वैभव की प्रतिभा देखकर लोग चकित थे. लेकिन साल 2026 को वैभव के लिए एक चुनौती माना गया. और बाएं हाथ का यह बल्लेबाज इसमें सफल हुए. आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 48.50 का रहा. उनका स्ट्राइक-रेट 237.31 का रहा. वैभव सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्हें मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर का खिताब भी मिला.

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वर्ल्ड-क्लास गेंदबाजों पर छक्के लगाते हैं वैभव सूर्यवंशी

शर्मा ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा, ‘देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक कमाल के क्रिकेटर हैं. जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला है वह अद्भुत है. जिस तरह वह फर्स्ट-क्लास, इंटरनेशनल और विश्व-स्तरीय गेंदबाजों को हिट करता है वह प्रशंसनीय है. और मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ेगा कि वह एक विशेष प्रतिभा हैं. मुझे वैभव बहुत अच्छे लगे. जिस तरह का निडर क्रिकेट वह खेलते हैं, जिस तरह वह विश्व-स्तरीय गेंदबाजों को हिट करते हैं वह काबिले-तारीफ है. वह उन गेंदबाजों पर जिस तरह छक्के लगाते हैं वह वाकई अविश्वनीय है. टी20 क्रिकेट के लिए वह बेहतरीन हैं.’

टेस्ट क्रिकेट में वैभव के भविष्य पर क्या बोले राजकुमार शर्मा

शर्मा ने कहा कि सूर्यवंशी को अपना खेलने का तरीका नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में सब कुछ उनके लिए काम कर रहा है. हालांकि उन्होंने वैभव के टेस्ट क्रिकेट में भविष्य को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि उन्होंने अभी वैभव को बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है और इस वजह से वह उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा, ‘अब चूंकि वह टी20 क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं है. जाओ और इसी तरह खेलो जिस तरह तुम खेलते हो. तुम कमाल का क्रिकेट खेल रहे हो. जिस तरह तुम गेंद को हिट कर रहे हो, इसी तरह करते रहो. और लोगों का मनोरंजन करते रहो. बात जब टेस्ट क्रिकेट खेलने की आती है, तो मैंने उन्हें इतना नहीं देखा है कि यह टिप्पणी कर सकूं कि वह कितने परिपक्व हैं. वह किस तरह अपना खेल बदलते हैं. वह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को किस तरह छोड़ते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस यही चाहता हूं कि वह जिस तरह खेल रहे हैं वैसा खेलते रहें.’

अब कहां खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी

वैभव को श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली भारत की ए टीम में चुना गया है. इस बीच ऐसी भी मांग उठने लगी है कि वैभव को जल्द ही भारतीय की सीनियर टीम में शामिल कर लेना चाहिए. कुमार संगाकारा जैसे कई पूर्व क्रिकेटर इस बात की वकालत कर चुके हैं. उनका कहना है कि वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हैं. हालांकि पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर का मानना है कि वैभव को विदेशी दौरों पर ले जाने में अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

भारत को इसी महीने जून में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है. और कई क्रिकेटर्स का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वैभव को इस टीम का हिस्सा बनाना चाहिए.

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल

भारत को आयरलैंड दौरे पर दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. सीरीज का पहला मैच 26 जून और दूसरा 28 जून को बेलफस्ट में होगा. इसके बाद इंग्लैंड में भारत को 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. टी20 मैच 1 से 11 जुलाई के बीच होंगे. और उसके बाद 14 से 19 के बीच वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. इन मुकाबलों में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सितारे नजर आएंगे.

भारत का इंग्लैंड दौरा