गांगुली को जो रूट की तारीफ करना पड़ गया भारी, कोहली के फैंस ने सुनाई खरी-खोटी

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जो रूट ने नाबाद 115 रनों की पारी खेलते हुए इ्ंग्लैंड को न केवल 5 विकेट से जीत दिलाई बल्कि टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए। जो रूट टेस्ट के 10 हजारी क्लब में शामिल होने वाले इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के 14वें बल्लेबाज हैं। रूट के इस ऐतिहासिक कारनामे की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। इंग्लैंड ही नहीं बल्कि भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने भी रूट की तारीफ में जमकर ट्वीट किए जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का नाम भी शामिल हैं। हालांकि गांगुली को रूट की तारीफ करना महंगा पड़ गया और विराट कोहली के फैंस उन पर टूट पड़े।

सौरव गांगुली ने रूट की तारीफ में ट्वीट करते हुए लिखा, “जो रूट..क्या शानदार खिलाड़ी, दवाब में बेहतरीन पारी..ऑल टाइम ग्रेट।” गांगुली ने अपने ट्वीट में BCCI और ICC को भी टैग किया और यही बात कोहली के फैंस को बुरी लग गई। इसके बाद तो कोहली फैंस ने गांगुली को ट्रोल करना शुरु कर दिया।

Joe Roooooooot ..what a player what a knock under pressure ..an all time great ..@bcci @icc — Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 5, 2022

अमित नाम के एक यूजर ने गांगुली को जवाब देते हुए लिखा, “कोहली को तो आप लोगों के दवाब ने ही खत्म कर दिया सर। बहुत अच्छा।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “डियर दादा ये सब तो ठीक है लेकिन आपने बीसीसीआई को टैग क्यों किया।”

Kohli ko to aap log k pressure ne hi khatam kar diye sir well played — Amit (@Amit___493) June 5, 2022

Dear Dada That’s Fine, But Why Tagging BCCI, What BCCI Can Do Here? — বাংলার ছেলে ?? (@iSoumikSaheb) June 5, 2022

आरसीबी के एक फैन ने लिखा, “आपने विराट की पारी की तारीफ में कभी भी ऐसा नहीं लिखा।”

You never posted anything like this when virat played such knocks… — ? RCB Anakin Skywalker ? (@Java1Seven) June 5, 2022

All time greats in tests(Based on current form) 1. Joe Root 2. Steve Smith 3. Babar Azam 4. Kane Williamson 5. Virat Kohli — Aadvaith Naarayanan (@Advaith06983275) June 5, 2022