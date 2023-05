SRH v RCB: क्लासेन के शतक पर वायरल हुआ कोहली और हर्षल का दिलदार रिएक्शन

सनराइजर्स हैदराबाद धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के शतक के दम पर IPL 2023 के 65वें मैच में गुरुवार को हैदराबाद के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ पांच विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाने में कामयाब रहा.

हेनरिक क्लासेन ने 51 गेंदों पर 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए. शतक जड़ते ही हेनरिक क्लासेन ने धमाकेदार अंदाज में सेंचुरी सेलिबेशन किया. RCB के बल्लेबाज कोहली और गेंदबाज हर्षल पटेल भी क्लासने की सेंचुरी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके. दोनों खिलाड़ी क्लासेन के शतक पूरा होने के बाद ताली बजाते नजर आए.

Did You Watch ?

A maximum to bring up the ?

Heinrich Klaasen scored a brilliant 104 off 51 deliveries.

Live - https://t.co/stBkLWLmJS #TATAIPL #SRHvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/B6t2C4jfy1

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023