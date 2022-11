सूर्य कुमार के शतक पर सचिन, कोहली, सहवाग ने क्या कहा, सोशल मीडिया पर भी छाए SKY

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 करियर का दूसरा शतक जड़ा. सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद में 111 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी पारी में सूर्य कुमार यादव ने 11 चौके और सात छक्के लगाए. सूर्या के इस शतक की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर सहित तमाम क्रिकेटरों ने भी सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

विराट कोहली ने न्यूमेरो यूनो (इतालवी शब्द) का जिक्र करते हुए लिखा…न्यूमेरो यूनो दर्शा रहा है कि क्यों वे दुनिया में बेस्ट हैं? मैं मैच को लाइव नहीं देख पाया. लेकिन मुझे यकीन है कि उनके लिए एक बार फिर ये एक वीडियो गेम इनिंग रही होगी.

Numero Uno showing why he’s the best in the world. Didn’t watch it live but I’m sure this was another video game innings by him. ? @surya_14kumar — Virat Kohli (@imVkohli) November 20, 2022

वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी सूर्य कुमार यादव की शतक की जमकर तारीफ की है.सचिन ने लिखा…सूर्या द्वारा रात का आकाश जगमगा उठा है. क्या शानदार परफॉर्मेंस है सूर्यकुमार यादव.

The night sky has been lit up by Surya! ? What a blinder @surya_14kumar! #INDvsNZ pic.twitter.com/bt7IHCBofs — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 20, 2022

वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद शमी और सुरेश रैना ने ट्वीट कर सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है.

SKY these days. Always on fire. In a league of his own.#SuryaKumarYadav pic.twitter.com/kDPfgfhmp9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 20, 2022

Congratulations for 111 (51) love to watch @surya_14kumar pic.twitter.com/wJm04kqlsp — Mohammad Shami (@MdShami11) November 20, 2022

कोहली का यह ट्वीट लोगों को खूब पसंद आ रहा है. लोग कोहली के ट्वीट पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

यहां देखें कोहली के ट्वीट पर रिएक्शन:

सूर्य कुमार यादव के शतक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ:

Surya Kumar Yadav is poetry in motion. A very well deserved 100. Just brilliant. ? #NZvIND — Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) November 20, 2022