टीम इंडिया में अगर किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग हैं तो वह हैं पूर्व कप्तान विराट कोहली। कोहली जहां भी जाते हैं फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नागपुर में 23 सितंबर को खेले गए मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

दरअसल, मैच का आगाज होने पहले नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस को जैसे ही कोहली की एक झलक मिली तो वह RCB….RCB चिल्लाने लगे। ये सुनकर विराट कोहली ने जर्सी पर बने BCCI के लोगो की तरफ इशारा किया। कोहली का इस दौरान रिएक्शन ऐसा था कि मानो वह कह रहे हो कि भाई मैं टीम इंडिया के लिए खेल रहा हूं न कि IPL फ्रैंचाइजी RCB के लिए। कोहली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

EXCLUSIVE: Virat’s reaction when the crowd chanted RCB..RCB in the second T20I at #Nagpur! #CricketWithYash #Kohli #INDvsAUS #NagpurT20I #KingKohli #cricket #CricketTwitter pic.twitter.com/JrcGrgHt1g

— Dr. Yash Kashikar (@yash_kashikar) September 24, 2022