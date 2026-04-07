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IPL 2026: अजिंक्य रहाणे के रवैये से नाखुश हैं वीरेंद्र सहवाग, कहा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के रवैये की भी आलोचना हो रही है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - April 7, 2026 3:58 PM IST

Ajinkya Rahane and Virender sehwag
अजिंक्य रहाणे की बात पर सहवाग ने उठाए सवाल (फोटो- IPL)

नई दिल्ली: अजिंक्य रहाणे आम तौर पर बहुत शांत खिलाड़ी माने जाते हैं. मैदान पर शायद ही वह कभी गुस्से में या नाराज दिखे हों. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में उनकी टीम का प्रदर्शन अब सवालों में है. टीम को दो मैचों में हार मिली है और पंजाब किंग्स के खिलाफ भी टीम का मैच बारिश की वजह से धुल गया और उन्हें एक अंक ही मिला.

अजिंक्य रहाणे के फॉर्म पर सवाल

आईपीएल 2026 में केकेआर और रहाणे दोनों आलोचकों के निशाने पर हैं. बीते तीनों मैचों में कप्तान संघर्ष करते हुए नजर आए हैं. खुद उनके अपने खेल और स्ट्राइक-रेट पर सवाल पूछे जा रहे हैं. और इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो रहाणे भड़क उठे थे. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की नजर में यह रवैया ठीक नहीं है. उनका कहना है कि खिलाड़ियों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए.

इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए

सहवाग ने ‘क्रिकबज’ के साथ बात करते हुए कहा कि रहाणे को इस तरह की आलोचना का जवाब बल्ले और अच्छे प्रदर्शन से देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि खिलाड़ियों को इस तरह की बातें कहनी चाहिए. मुझे पता है कि रहाणे कप्तान हैं और उनसे कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने का कारण भी पूछा गया था. रहाणे के पास कोई सीधा जवाब नहीं था, तो उन्होंने कह दिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए. मैं यह समझ सकता हूं. हालांकि, अगर कोई मेरे स्ट्राइक रेट या बल्लेबाजी शैली को लेकर सवाल खड़े करे, तो यह लोगों का काम है – तारीफ और आलोचना करना. आपको इस स्थिति में सामान्य रहना है, चाहे फिर आपकी तारीफ हो या फिर आलोचना.’

सहवाग ने रहाणे को इस तरह की जुबानी जंग में न उलझने की सलाह दी. उन्होंने कहा, ‘रहाणे आलोचनाओं का जवाब दे रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन तक ने कभी आलोचना का जवाब नहीं दिया है. सचिन तेंदुलकर से बड़ा उदाहरण क्या ही होगा, एक अखबार ने उनके लिए ‘एंडुलकर’ लिखा था.’

क्या कहा था अजिंक्य रहाणे ने

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहाणे से उनके स्ट्राइक रेट को लेकर मुश्किल सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा था, ‘मेरा स्ट्राइक रेट. 2023 से मेरा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है. जो लोग मेरे स्ट्राइक रेट पर बात कर रहे हैं वह शायद मैच नहीं देख रहे हैं या फिर उनका मेरे खिलाफ कोई खास मकसद है. वह मुझे खेलता हुआ देखना नहीं चाहते हैं.’ रहाणे ने इस सीजन अब तक खेले 3 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 83 रन बनाए हैं.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादात ...Read More

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