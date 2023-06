सहवाग का बड़ा ऐलान, रेल हादसे में माता-पिता खोने वाले बच्चों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं. सहवाग ने मृतकों के बच्चों को मुफ्त में अपने स्कूल में शिक्षा देने का ऐलान किया है. सहवाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी.

सहवाग ने रेल हादसे का फोटो शेयर करते हुए लिखा, "यह फोटो हमें लंबे समय तक परेशान करेगी. दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं. मैं ऐसे बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बोर्डिंग फैसिलिटी में मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा करता हूं."

This image will haunt us for a long time.

In this hour of grief, the least I can do is to take care of education of children of those who lost their life in this tragic accident. I offer such children free education at Sehwag International School’s boarding facility ?? pic.twitter.com/b9DAuWEoTy

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 4, 2023