नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंदर सहवाग अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाते थे. गेंदबाज उनसे खौफ खाते थे. सहवाग के बेटे आर्यवीर भी अब अपने पिता के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए नजर आ सकते हैं. आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उन्हें देखकर कई लोगों को पिता की झलक नजर आती है. आर्यवीर ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए दिल्ली की अंडर-16 टीम में जगह बना ली है.

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) ने 6 दिसंबर को टीम का ऐलान किया. इसमें आर्यवीर का नाम 15वें स्थान पर था.

दिल्ली 11 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. इसके बाद 16 दिसंबर को मेघालय के खिलाफ मैच होना है और 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच खेलना है. ये सभी मैच वडोदरा में खेले जाएंगे.

Delhi Men’s under 16 Team for the match against Bihar in the Vijay Merchant Trophy. Delhi won the toss and elected to bat first. pic.twitter.com/KcwMwSS4yw

— DDCA (@delhi_cricket) December 6, 2022