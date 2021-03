भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट में युवा ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) आज अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. सुंदर 96 रन बनाकर नाबाद खड़े थे कि दूसरे छोर पर अक्षर पटेल रन आउट हुए तो इसके बाद इशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज उनका साथ नहीं निभा पाए. ये दोनों बल्लेबाज बेन स्टोक्स के एक ही ओवर में पवेलियन लौट गए, जिससे सुंदर को नाबाद 96 रन पर ही वापस लौटना पड़ा. अगर वह यहां शतक बनाते तो यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक होता. सुंदर के इस शतक से चूकने के बाद पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने टि्वटर पर मौज ली है. सहवाग ने सुंदर के हाल की तुलना रामायण के दो खास पात्र राम और सुग्रीव से की है.

सहवाग ने सुग्रीव के एक डायलॉग वाली तस्वीर को पोस्ट कर इसे वॉशिंग्टन सुंदर के हाल से जोड़ते हुए ट्वीट किया है. टि्वटर पर अपने मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने वाले सहवाग ने जो तस्वीर पोस्ट की, उसमें यह डायलॉग लिखा है- ‘वाह मित्र वाह, क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता निभाई’.

Missed out on a well deserved century but did not miss out in demonstrating his class @Sundarwashi5 .

Meanwhile Sundar to the last two Indian batsmen.#INDvsENG pic.twitter.com/BwUVJgRwpl

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 6, 2021