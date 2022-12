नई दिल्ली: भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद फोकस 50 ओवर फॉर्मेट पर आ गया. साल 2023 में वनडे इंटरनैशनल का वर्ल्ड कप खेला जाना है. भारतीय टीम पहले शिखर धवन की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे. लेकिन बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में भी भारत को हार मिली.

इस सीरीज में भारतीय टीम अपनी पूरी बल्लेबाजी क्षमता के साथ पहुंची थी. लेकिन बुधवार को सीरीज के दूसरे मैच में भारत 5 रन से हार गया. इसके साथ ही बांग्लादेश ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही. इसके साथ ही उसके गेंदबाज बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर को निपटा नहीं पाए. मेहदी हसन मिराज ने सेंचुरी लगाकर भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया. उनकी पारी की मदद से बांग्लादेश की टीम सात विकेट पर 271 रन के स्कोर तक पहुंच गई है.

Cryptos se bhi tez gir rahi hai apni performance yaar. Need to shake up – wake up.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 7, 2022