वीरेंद्र सहवाग इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान सहवाग अपनी कॉमेंट्री को लेकर ही विवादों में हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज हिंदी में कॉमेंट्री कर रहे हैं और यूजर्स उनकी कॉमेंट्री और उसमें इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों को लेकर काफी नाराजगी जता रहे हैं। सहवाग ने मैच के तीसरे दिन विराट कोहली के लिए ‘छमिया’ शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल, सैम बिलिंग्स के आउट होने के बाद विराट नाचकर जश्न मना रहे थे और सहवाग ने लाइव कॉमेंट्री में कहा था, ‘छमिया नाच रही है’।

अब वीरेंद्र सहवाग ने मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की उम्र को लेकर कॉमेंट कर दिया है। असल में भारतीय पारी का 70वां ओवर चल रहा था। मैथ्यू पॉट्स की गेंद को जडेजा ने ऑन साइड पर खेलना चाहा। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और कवर्स की दिशा में हवा में गई। एंडरसन ने अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को कैच करना चाहा लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके।

सहवाग ने दो बार एंडरसन के लिए ‘बुजुर्ग’ शब्द का इस्तेमाल किया। सहवाग ने कहा कि बुजुर्ग एंडरसन ने कैच छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बुजुर्ग एंडरसन ने कोशिश तो पूरी की लेकिन पकड़ नहीं पाए।

Whats wrong with sehwag, calling viraat chamiya and jimmy as bujurg anderson #INDvsENG

सहवाग के इस कॉमेंट के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस ने उन पर हमला बोल दिया है। वह सहवाग के शब्दों के चयन को लेकर काफी नाराज हैं।

#Sehwag has made the standards of Indian Cricket Commentary very low.. as if #Akashchopra was not enough.

Why can’t there be more people like @bhogleharsha @RaviShastriOfc and #Gavaskar

After that ‘chamiya’ comment yesterday he calls Anderson ‘Bujurg’ today. @vikrantgupta73

— Nilesh Tripathi (@nileshtripathi5) July 4, 2022