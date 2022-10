नई दिल्ली: भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की खराब फॉर्म जारी है. गुरुवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में वह सिर्फ नौ रन बनाकर आउट हो गए. रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत को केएल राहुल एक बार फिर अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए. राहुल पॉल वेन कीकेरन की गेंद पर LBW हो गए. पारी के तीसरे ओवर में गेंद टप्पा लगने के बाद अंदर आई और राहुल के पैड से टकराई.

मैदानी अंपायर के आउट देने बाद राहुल ने दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा से बात की. इसके बाद ऐसा लगा कि शायद रोहित ने उन्हें रिव्यू लेने के लिए कहा क्योंकि गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. हालांकि राहुल ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया और मैदान से बाहर चले गए. हालांकि रीप्ले में साफ हुआ कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है. और राहुल को रिव्यू नहीं लेने का खमियाजा भुगतना पड़ा.

राहुल के इस फैसले से वीरेंद्र सहवाग काफी निराश नजर आए. उन्होंने कहा, ‘एक केएल राहुल है, अगर वो डीआरएस ले लेते तो वह भी रन बनाते. आउट नहीं थे वो, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिया.’

सहवाग ने क्रिकबज के साथ बातचीत में कहा, ‘मैंने रूल बनाया था 2011 में, अगर मेरे पैड पर बॉल लगी तो मैं तो लूंगा ही लूंगा. तुम लोगों के लिए एक है. एक मेरे लिए है, बाकी दस प्लेयर्स के लिए एक. तुम फैसला लेना कि कब लेना है, मैंने तो एक ले लिया है एक.’

