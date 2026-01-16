×
  • Home
  • News
  • जडेजा की 165 रन की नाबाद पारी, पंजाब को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में सौराष्ट्र

Vijay Hazare Trophy 2025-26: जडेजा की 165 रन की नाबाद पारी, पंजाब को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में सौराष्ट्र

सौराष्ट्र ने विश्वराज जडेजा की नाबाद शतकीय पारी (165) के दम पर विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 16, 2026 10:47 PM IST

vishavraj-jadeja-jadeja
vishavraj-jadeja-jadeja

बेंगलुरु: सौराष्ट्र ने विश्वराज जडेजा की नाबाद शतकीय पारी (165) के दम पर विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस टीम ने शुक्रवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेले गए सेमीफाइनल-2 में पंजाब को 9 विकेट से रौंदा. फाइनल मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा, जहां सौराष्ट्र का सामना विदर्भ से होगा.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पंजाब की टीम 291 रन पर सिमट गई. हरनूर सिंह ने कप्तान प्रभसिमरन सिंह के साथ 12.1 ओवरों में 60 रन की साझेदारी की. हरनूर 43 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 33 रन बनाकर आउट हुए.

यहां से प्रभसिमरन सिंह ने अनमोलप्रीत सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 रन जुटाए. अनमोलप्रीत ने 105 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 100 रन बनाए. अनमोलप्रीत ने रमनदीप सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

प्रभसिमरन सिंह 89 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 87 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रमनदीप 42 के स्कोर पर रन आउट हुए. विपक्षी खेमे से चेतन सकारिया ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि अंकुर पंवार और चिराग जानी ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में सौराष्ट्र ने 39.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. कप्तान हार्विक देसाईं ने विश्वराज जडेजा के साथ 22.6 ओवरों में 172 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. हार्विक 63 गेंदों में 9 चौकों के साथ 64 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से विश्वराज ने प्रेरक मांकड़ के साथ 99 गेंदों में 121 रन की अटूट साझेदारी करते हुए सौराष्ट्र को विशाल टारगेट का पीछा करते हुए आसान जीत दिलाई.

TRENDING NOW

विश्वराज 127 गेंदों में 3 छक्कों और 18 चौकों के साथ 165 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रेरक ने 49 गेंदों में 7 चौकों के साथ 52 रन बनाए. विपक्षी खेमे से एकमात्र सफलता गुरनूर बरार के हाथ लगी.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: