जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण होंगे भारत के कोच

भारतीय क्रिकेट टीम का कैलेंडर बहुत व्यस्त है. और इसी वजह से कई खिलाड़ियों को समय-समय पर आराम दिया जाता है. और इसके साथ ही कोचिंग स्टाफ को भी जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती है. खबर है कि जिम्बाब्वे और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे.

एशियन गेम्स का कार्यक्रम भारत के वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से टकराएगा. और हेड कोच गौतम गंभीर सीनियर टीम के साथ होंगे. यानी वह वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज में टीम के साथ होंगे. तो ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे और जापान जाने वाली भारतीय टीम के साथ होंगे.

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जिम्बाब्वे दौरे पर लक्ष्मण के साथ कोचिंग स्टाफ भी जाना-पहचाना होगा. पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी गेंदबाजी कोच की भूमिका में होंगे और पूर्व बल्लेबाज ऋषिकेश कानितकर बल्लेबाजी कोच होंगे. और उम्मीद है कि यही कोचिंग स्टाफ एशियन गेम्स में भी हो सकता है.

ऐसा पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण को टीम के साथ भेजा रहा हो. जब भी भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो बीसीसीआई सीओई के हेड को भेजती रही है. राहुल द्रविड़ भी जब सीओई (तब, एनसीसी) के अध्यक्ष थे तब टीम के साथ जाते रहे हैं.

लक्ष्मण इससे पहले कई विदेशी दौरों पर भारतीय टीम के साथ जा चुके हैं. जब भी सीनियर कोचिंग स्टाफ मौजूद नहीं होता तो वह यह भूमिका निभाते रहे हैं.