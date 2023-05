IPL 2023: विष्णु विनोद ने लपका अद्भुत कैच, वीडियो देखकर आप भी करेंगे तारीफ

आईपीएल 2023 में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने-सामने है. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने मुंबई के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा है. आरसीबी के लिए फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने अर्धशतकीय पारी खेली. फाफ डू प्लेसिस इस मैच में रंग में नजर आ रहे थे, मगर कैमरन ग्रीन की गेंद पर विष्णु विनोद ने एक शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उन्होंने विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 41 गेंद में 65 रन की पारी खेली. डू प्लेसिस ने इस सीजन का छठा अर्धशतक जड़ा. अपनी पारी में उन्होंने पांच चौका और तीन छक्के लगाए

15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कैमरन ग्रीन की पहली गेंद को फाफ डू प्लेसिस शफल करके स्‍कूप करना चाहते थे, मगर ऑफ स्‍टंप के करीब फुलर गेंद को वह टाइम नहीं कर पाए और शॉर्ट फाइन लेग के पास विष्णु विनोद ने उनका कैच लपक लिया. विष्णु विनोद के हाथ से गेंद छटकी, मगर तीसरे अटैंप में उन्होंने इस कैच को लपक लिया.

