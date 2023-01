मुंबई। भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस की पावर-हिटिंग क्षमता से प्रभावित है और इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र में वह मुंबई इंडियन्स के अपने साथी खिलाड़ी से ‘नो लुक शॉट’ सिखना चाहते है।

सूर्या ने एमआई (मुंबई इंडियंस) टीवी पर पोस्ट की गई ब्रेविस के साथ बातचीत में कहा, ‘‘ मैं कभी-कभी आपको (ब्रेविस) कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से आप बल्लेबाजी करते हैं। आपको मुझे एक बात सिखानी होगी, आप कैसे करते हैं कि नो-लुक शॉट, नो-लुक सिक्स लगाते है। मैं बस आपसे यही सीखना चाहता हूं।’’

Paltan ready to go – ????????? ???????? ? ??

सूर्या दादा & ?? are looking forward to an exciting IPL 2023! ??

?️ Enjoy the full candid chat ? https://t.co/qIpl10lLxC#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians @BrevisDewald @surya_14kumar MI TV pic.twitter.com/FScFHk9SYg

— Mumbai Indians (@mipaltan) January 7, 2023