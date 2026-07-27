'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान

इरफान पठान ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज जिसकी भी टीम में जगह लेगा उसे टीम में वापस नहीं आने देगा. वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में हाफ सेंतुरी लगाई.
Published On Jul 27, 2026, 07:56 AM IST
Last UpdatedJul 27, 2026, 07:56 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बहुत प्रभावित हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वैभव ने जिस तरह प्रदर्शन किया वह कमाल था. भारत ने रविवार, 26 जुलाई को तीसरे मैच में 35 रन जीत हासिल की. और इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज पर उसने 3-0 से कब्जा किया.
भारत की इस जीत में 15 साल के इस खिलाड़ी की अहम भूमिका रही. उन्होंने सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन की पारी खेली. उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे. वैभव ने 165.31 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की.
इरफान पठान सही मायनों में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर काफी हैरान थे. उन्होंने यकीन से कहा कि वैभव अब टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे.
पठान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ‘जिसकी भी जगह लेगा यह बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा. यह वैभव सूर्यवंशी कितना खासा है?’
सूर्यवंशी को इस सीरीज में संजू सैमसन पर तरजीह दी. वैभव ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज किया. वैभव के टीम में आने से पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए पारी का आगाज करते थे. लेकिन अब जिम्बाब्वे में वैभव की पारियों ने उन्हें टीम में पक्का कर दिया है. ऐसे में लगता है कि अभिषेक और संजू में से कोई एक ही टीम में जगह बना पाएगा.
दूसरे टी20 इंटरनेशनल में अपनी हाफ सेंचुरी के साथ ही सूर्यवंशी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. वह 16 साल की उम्र से पहले पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो हाफ सेंचुरी लगाने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए.
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सीरीज के पहले मैच में 19 गेंद पर हाफ-सेंचुरी लगाई थी. इसके बाद आखिरी मैच में भी उन्होंने बेहतरीन हाफ-सेंचुरी जड़ी. वह इस सीरीज में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे. 15 साल के इस बल्लेबाज ने तीन मैचों में 50.33 के औसत और 196.10 के स्ट्राइक-रेट से 151 रन बनाए.
इंग्लैंड में डेब्यू करने वाले वैभव का बल्ला उस सीरीज में शांत रहा था. उन्होंने तीन मैचों में 14, 13 और 15 के स्कोर बनाए थे. लेकिन जिम्बाब्वे में वह अच्छी लय में दिखाई दिए. कुछ लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे थे कि इस खिलाड़ी को कहीं बहुत जल्दी तो भारतीय टीम में जगह नहीं दे दी गई है. लेकिन इस सीरीज में अपने खेल से वैभव ने सभी आलोचकों को शांत कर दिया है.