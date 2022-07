बर्मिंघम : भारत के हरफनमौला खिलाड़ी क्रुणाल पंड्या दो से 23 अगस्त तक होने वाले रॉयल लंदन कप एकदिवसीय चैंपियनशिप में इंग्लैंड की अग्रणी काउंटी वारविकशर का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई क्रुणाल ने 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय और पांच एकदिवसीय मैच खेले हैं। उन्होंने 76 लिस्ट ए मैचों में 2,231 रन बनाए और 89 विकेट लिए हैं।

टीम के क्रिकेट निदेशक पॉल फारब्रेस के हवाले से मीडिया बयान में कहा गया, ‘क्रुणाल को क्लब के लिए शानदार करार है और मुझे एजबेस्टन में उनका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। क्रुणाल अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब टीम को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करेंगे।’

बाएं हाथ के स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज 31 वर्षीय क्रुणाल ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने इस मैच में 26 गेंद में अर्धशतक जड़ा था जो एकदिवसीय पदार्पण पर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। फारब्रेस ने कृणाल को ‘विश्व प्रसिद्ध ऑलराउंडर’ करार दिया।

उन्होंने कहा, ‘हमारी टीम के प्रभावशाली टी20 प्रदर्शन के कारण हमारे कई खिलाड़ी ‘द हंड्रेड’ में खेल रहे होंगे। लेकिन सफल टीमों के साथ ऐसा हमेशा होता है। ऐसे में हमारे लिए विश्व प्रसिद्ध ऑलराउंडर को जोड़ने का अवसर शानदार है।’ मुंबई इंडियंस के साथ कई आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कृणाल पिछले सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे।

क्रुणाल ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘ मैं काउंटी क्रिकेट खेलने और वारविकशर जैसे ऐतिहासिक क्लब में शामिल होने का मौका पाकर बेहद उत्साहित हूं। एजबेस्टन क्रिकेट खेलने के लिए एक विशेष स्थान है और मैं इसे अपना घर कहने का इंतजार कर रहा हूं।’

