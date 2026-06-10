23 साल के मानव सुथार ने हाल ही में मुल्लांपुर (पंजाब) में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया. उन्होंने पहली पारी में 33 रन देकर छह और दूसरी पारी में 29 रन देकर एक विकेट लिया
Published On Jun 10, 2026, 07:36 PM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 07:36 PM IST
Manav Suthar
Warwickshire sign Manav Suthar: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ स्पिनर मानव सुथार इंग्लैंड के क्लब वारविकशर के लिए काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो मैचों में खेलेंगे. मानव सुथार ने अपने डेब्यू मैच में पहली पारी में छह और दूसरी पारी में एक विकेट चटकाए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया था.
वारविकशर ने बुधवार को सुथार के साथ अल्पकालिक अनुबंध की घोषणा की. इस अनुबंध के तहत वह रॉथेसे काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो मैचों के लिए चयन के लिए उपलब्ध होंगे। पहला मैच 12 से 15 जून तक यॉर्कशर के खिलाफ स्कारबोरो में और दूसरा मैच अगले सप्ताह समरसेट के खिलाफ टॉनटन में खेला जाएगा.
23 साल के मानव सुथार ने हाल ही में मुल्लांपुर (पंजाब) में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया. उन्होंने पहली पारी में 33 रन देकर छह और दूसरी पारी में 29 रन देकर एक विकेट लिया. टेस्ट डेब्यू से पहले उन्होंने 29 प्रथम श्रेणी मैचों में 129 विकेट अपने नाम किए थे.
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वारविकशर के प्रदर्शन निदेशक जेम्स थॉमस ने कहा, हमें मानव का बेयर्स में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, यह टीम के लिए वास्तव में रोमांचक समय है, हमने इस सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और मानव हमारी गेंदबाजी आक्रमण में नया आयाम लाएंगे.
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वहीं मानव सुथार ने कहा, मैं काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो मैचों के लिए वारविकशर में शामिल होकर बेहद उत्साहित हूं, टीम ने इस सत्र की अच्छी शुरुआत की है, ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि टीम को खिताब की ओर बढ़ाने में अहम योगदान दे पाऊंगा