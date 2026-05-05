मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक T20 ब्लास्ट का होंगे हिस्सा, इस टीम ने किया करार

Warwickshire sign Usman Tariq: पाकिस्तान के 28 साल के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने Vitality T20 Blast के लिए वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ करार किया है. तारिक पूरे ब्लास्ट सीज़न के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वे सीधे ‘The Hundred’ टूर्नामेंट में शामिल हो जाएंगे, जहां वह बर्मिंघम फीनिक्स के लिए खेलेंगे. ये दोनों ही टूर्नामेंट एजबेस्टन में खेले जाएंगे.

यह तारिक का काउंटी क्रिकेट में पहला अनुभव है. उन्होंने अपने सीनियर T20 डेब्यू से लेकर पाकिस्तान की T20I टीम में नियमित जगह बनाने तक का सफ़र सिर्फ़ दो सालों में तय किया है. सिर्फ़ नौ इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 11.16 के शानदार औसत और 6.66 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट लिए हैं. उन्होंने ऑफ़ब्रेक, गूगली और फ़्लिक लेगब्रेक जैसी कई तरह की गेंदों से अपने टैलेंट को दिखाया है. गेंद फेंकने से ठीक पहले उनका अनोखा ‘पॉज़’ (रुकना) दुनिया भर की लीगों में बल्लेबाज़ों के लिए परेशानी का सबब बना है.

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पाकिस्तान सुपर लीग में किया था शानदार प्रदर्शन

पाकिस्तान सुपर लीग में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनके लिए दुनिया भर में नए दरवाज़े खोल दिए हैं. उन्होंने 10 मैच में 7.50 की इकोनॉमी से नौ विकेट हासिल किए. पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा वह CPL, ILT20 और अबू धाबी T10 जैसी लीगों में भी खेल चुके हैं.

उस्मान ‘हाई-इम्पैक्ट’ खिलाड़ी हैं: वारविकशायर

वारविकशायर के परफ़ॉर्मेंस डायरेक्टर जेम्स थॉमस ने तारिक की तारीफ करते हुए कहा, उस्मान ठीक वैसे ही ‘हाई-इम्पैक्ट’ खिलाड़ी हैं जिन्हें हम वारविकशायर में लाना चाहते थे, इसलिए, इस डील को पूरा करके हम बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा, उनका कौशल और खेल की गहरी समझ उन्हें आज के ‘व्हाइट-बॉल’ क्रिकेट में एक बड़ा खतरा बनाती है, लेकिन, सबसे खास बात है उनकी जीतने की ज़िद और लगातार बेहतर करने की ललक.

मैं टीम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा: तारिक

वहीं उस्मान तारिक ने कहा कि मैं टीम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं और इस टीम का हिस्सा बनना एक बहुत अच्छा एहसास है, मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी में एजबेस्टन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नज़र आएंगे.