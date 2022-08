मोहम्मद सिराज इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर हैं और 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेल रहे हैं। इस बीच मोहम्मद सिराज के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल, वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने काउंटी चैंपियनशिप डिविजन 2 सीजन के आखिरी तीन मैचों के लिए भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ करार किया है। सोमवार 12 सितंबर को सोमरसेट के खिलाफ बियर्स के घरेलू मैच से पहले सिराज एजबेस्टन पहुंचेंगे।

