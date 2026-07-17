Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

इंग्लैंड के फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बेलिंगहम ने लिखा भावुक पोस्ट, फैंस का किया धन्यवाद

अर्जेंटीना से मिली हार के साथ इंग्लैंड का दूसरा विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया.अब तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड की भिड़ंत फ्रांस से होगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 04:28 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 04:28 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 04:28 PM IST

England football team

England football team

fifa World Cup 2026: इंग्लैंड के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी जूड बेलिंगहम ने भावुक पोस्ट लिखा है.बेलिंगहम ने अपने भावकु पोस्ट में सभी समर्थकों को उनके अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. इंग्लैंड को सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

सेमीफाइनल मैच में एंथनी गॉर्डन की तरफ से किए गए गोल की बदौलत इंग्लैंड मुकाबले में 1-0 से आगे चल रहा था. हालांकि, मैच के अंतिम 7 मिनटों में अर्जेंटीना ने दो गोल दागते हुए इंग्लैंड का फाइनल खेलने का सपना एक बार फिर तोड़ दिया. इस निराशाजनक हार के एक दिन बाद, बेलिंगहम ने सोशल मीडिया पर उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अमेरिका आकर टीम का समर्थन किया, उन्होंने सभी से भरोसा बनाए रखने की अपील भी की.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बेलिंगहम ने फैंस को कहा शुक्रिया

बेलिंगहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा, बीते कुछ हफ्तों और कल के दिन को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, कंसास में हमारे ड्राइवर ने जो बात कही, उसने हमारी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर दिया, मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने घर से हमारा हौसला बढ़ाया और अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर अमेरिका आकर हमारा समर्थन किया, हमारे देश के लोगों के बीच जो एकता और प्यार इस अभियान के दौरान देखने को मिला, उसे यहीं खत्म नहीं होने देना चाहिए, अगर हम इसी तरह एकजुट रहें, तो हम आगे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद और ढेर सारा प्यार.

ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, भारत के खिलाफ होगी आखिरी सीरीज

बेलिंगहम का टूर्नामेंट में रहा शानदार प्रदर्शन

इंग्लैंड के बाहर होने के बावजूद, बेलिंगहम का टूर्नामेंट शानदार रहा और वह थॉमस ट्यूशेल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे। इस मिडफील्डर ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 गोल दागे, जिसमें नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मैच जिताने वाले दो गोल शामिल रहे. नॉर्वे के खिलाफ बेलिंगहम के दो गोल की बदौलत इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको के खिलाफ भी बेलिंगहम ने दो गोल किए थे.

esp-arg-final
esp-arg-final

तीसरे स्थान के लिए फ्रांस से भिड़ेगा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने नॉकआउट स्टेज में डीआर कांगो, मैक्सिको और नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. इस शानदार प्रदर्शन से टीम के 60 साल से अधिक समय से दूसरे विश्व कप खिताब का इंतजार खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई थी, हालांकि, सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने मैच के अंतिम समय में जोरदार वापसी करते हुए इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस हार के साथ इंग्लैंड का दूसरा विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया.अब तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड की भिड़ंत फ्रांस से होगी

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

सात मिनट में मेसी ने पलटा गेम ! इंग्लैंड का सपना टूटा

सात मिनट में मेसी ने पलटा गेम ! इंग्लैंड का सपना टूटा
'हम अपने प्रदर्शन को बनाकर नहीं रख सकें...', इंग्लैंड की हार के बाद टूटे कोच थॉमस टूचेल

'हम अपने प्रदर्शन को बनाकर नहीं रख सकें...', इंग्लैंड की हार के बाद टूटे कोच थॉमस टूचेल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना ने जीत के बाद दिखाया फॉकलैंड का बैनर, गहरा गया विवाद!

FIFA World Cup: अर्जेंटीना ने जीत के बाद दिखाया फॉकलैंड का बैनर, गहरा गया विवाद!
FIFA WORLD CUP 2026: फिर चला मेसी का जादू, इंग्लैंड को हराकर अर्जेन्टीना फाइनल में

FIFA WORLD CUP 2026: फिर चला मेसी का जादू, इंग्लैंड को हराकर अर्जेन्टीना फाइनल में

Latest News

rohit-sharma-437

अगर लॉर्ड्स ODI रोहित का आखिरी मैच है, तो वह यादगार पारी खेलकर विदाई लेंगे: पार्थिव
rohit-sharma-436

रोहित शर्मा नहीं होंगे रिटायर ! हिटमैन को लेकर अब किया जा रहा यह दावा
england-football-team-6

इंग्लैंड के फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बेलिंगहम ने लिखा भावुक पोस्ट, फैंस का किया धन्यवाद
luke-ronchi

ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, भारत के खिलाफ होगी आखिरी सीरीज
rohit-gambhir-virat

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
chatgpt-image-jul-17-2026-01_26_38-pm

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार