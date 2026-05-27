IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • ‘Was told to play freely and enjoy the game’, says Vaibhav Suryavanshi after 28-ball 97 vs SRH

"मेरा शॉट मिस हो गया...", रिकॉर्ड शतक से चूकने पर छलका वैभव सूर्यवंशी का दर्द

Vaibhav Suryavanshi: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड शतक बनाने से चूक गए. जिसके बाद उनके बयान ने फैंस का दिल जीत लिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 27, 2026, 10:57 PM IST

Published On May 27, 2026, 10:57 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 10:57 PM IST

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है. जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेलकर फैंस का दिल जीत लिया. एसआरएच के खिलाफ वैभव ने 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए. जिसपर खुद वैभव का बयान सामने आया है. IPL 2026 में सूर्यवंशी ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. वो एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

शतक से चूकने के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की पारी खत्म होने के बाद कहा कि मेरे दिमाग में था कि यह एक नॉकआउट गेम है और बड़ा मैच है. लेकिन सभी कोचों ने मुझसे कहा था कि मैं जो अभ्यास में कर रहा था, वही करूं, गेम का मजा लूं, और इस मैच का दबाव न लूं. वैभव अपने रिकॉर्ड शतक से चूक गए. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने वह शॉट फील्डर को देखकर खेला, और इसीलिए मैंने मिसटाइम किया. अगर मैं थर्ड मैन की तरफ जाता, तो वह आसानी से क्लियर हो जाता. लेकिन मैंने उसे स्ट्रेट मारने की कोशिश की, और इसीलिए मेरा शॉट मिस हो गया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आरआर के लिए पारी की शुरुआत करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की पारी खेली. वैभव के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 2013 में मात्र 30 गेंदों में शतक लगा दिया था. हालांकि अपनी पारी में वैभव ने एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वैभव के इस पारी के बाद आईपीएल 2026 में 65 छक्के हो गए हैं. क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे।

वैभव सूर्यवंशी 97 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय आरआर का स्कोर 8 ओवर में 125 रन था. इसके बाद एसआरएच के गेंदबाजों ने वापसी की और आरआर को 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन पर रोक दिया. आरआर आखिरी 5 ओवर में मात्र 36 रन बना सकी और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन बना सकी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

Related News

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस
महज 3 से चूके वैभव हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड

महज 3 से चूके वैभव हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड
Vaibhav Sooryavanshi ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, क्रिस गेल से लेकर यशस्वी तक को छोड़ा पीछे

Vaibhav Sooryavanshi ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, क्रिस गेल से लेकर यशस्वी तक को छोड़ा पीछे

टॉम मूडी ने बताया कैसे RCB ने GT की कमजोरी का उठाया फायदा

टॉम मूडी ने बताया कैसे RCB ने GT की कमजोरी का उठाया फायदा

Latest News

vaibhav-sooryavanshi-praful-hinge

महज 3 से चूके वैभव हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड
vaibhav-sooryavanshi-2-3

Vaibhav Sooryavanshi ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, क्रिस गेल से लेकर यशस्वी तक को छोड़ा पीछे

rcb-vs-gt-10

टॉम मूडी ने बताया कैसे RCB ने GT की कमजोरी का उठाया फायदा
rcb-vs-gt-ipl-2026-2

'बड़ा स्कोर टीम के आत्मविश्वास का प्रतीक', अनिल कुंबले ने की RCB की तारीफ

pakistan-2-6

फीजियो के बदलने से पाकिस्तान टीम में बवाल, खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी
kohli-6-6

आईपीएल 2026 अनुष्का शर्मा ने जपा 'राधा नाम', RCB के फाइनल में पहुंचते ही विराट कोहली ने लगाया गले

Editor's Pick

Fans Did Not Like Praful Hinge Celebration after dismissing Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026 Eliminator

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस
Virat Kohli creates history becomes first batter to score 600 or more runs in four consecutive IPL seasons

विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज
IPL 2026 Eliminator Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 5 Batters to Look out For

IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर
Virat Kohli Record in IPL Playoffs is not Good Gujarat Titans Will be Happy to see those numbers

IPL: तो प्लेऑफ के 'किंग' नहीं हैं विराट कोहली, नंबर्स देंगे गुजरात टाइटंस को राहत
These 5 RCB Players Can be Headache for Gujarat Titans in IPL 2026 Qualifier 1 Virat Kohli to Rajat Patidar

IPL 2026: गुजरात टाइटंस के लिए सिरदर्द बनेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये 5 खिलाड़ी
RCB Captain Rajat Patidar Talks About Challenges For Bowler in IPL These days says 250 is not Safe These days

RCB vs GT: बेवजह नहीं है पाटीदार का दर्द, आंकड़े देखिए क्या हो गई है गेंदबाजों की गत