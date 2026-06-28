मेजर लीग क्रिकेट में रविवार को एक ऐसा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसे देखकर फैंस की सांसे थम गई थी. वॉशिंगटन फ्रीडम को टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में छह रन बनाने थे, टेक्सास सुपर किंग्स के गेंदबाज अकील हुसैन ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर पूरी बाजी पलट दी, मगर ओवर की आखिरी बॉल पर बल्लेबाज निखिल चौधरी ने छक्का लगाया और वॉशिंगटन फ्रीडम को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.

वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम एक समय 185 रन का पीछा करते हुए आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी, फ्रीडम को 60 गेंदों में सिर्फ 74 रन चाहिए थे और उनके आठ विकेट बाकी थे, मिशेल ओवेन ने 35 गेंदों में 77 रन (सात चौके, छह छक्के) बनाकर जीत के लिए बेहतरीन मंच तैयार किया. फ्रीडम की टीम को 24 बॉल में 43 रन चाहिए थे और टीम पर दबाव बढ़ रहा था, ओबस पीनार ने अपनी पहली छह गेंदों में दो छक्के लगाकर टीम की वापसी कराई.

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जब टीम को 11 बॉल में 15 रन बनाने थे, तभी ओबस पीनार एडम मिल्ने की गेंद पर आउट हो गए, मगर इसके बाद मार्को यानसेन ने 19वें ओवर में छक्का लगाकर टीम को मैच में बनाए रखा. दूसरी तरफ मौजूद बल्लेबाज निखिल चौधरी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे. आखिरी ओवर में छह रन बचाने की चुनौती ने मैच का रुख बदल दिया. 19 ओवर तक फ्रीडम का स्कोर छह विकेट पर 180 रन था. निखिल चौधरी 18 बॉल में 21 रन और मार्को यानसेन 03 बॉल में 09 रन बनाकर नाबाद थे.

आखिरी ओवर में दिखा जबरदस्त रोमांच

वॉशिंगटन फ्रीडम को जब आखिरी ओवर में छह रन बनाने थे, तब टेक्सास सुपर किंग्स ने गेंदबाज अकील हुसैन पर भरोसा जताया, जो अपने पहले तीन ओवर में 30 रन लुटा चुके थे. अकील हुसैन की ओवर की पहली बॉल डॉट फेंकी. मार्को यानसेन इस गेंद पर रन नहीं बना सके. यानसेन ने दूसरी बॉल को हवा में शॉट फाइन पर खेला, जहां मौजूद अभिमन्यु लाम्बा ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की. ओवर की तीसरी बॉल पर नए बल्लेबाज अपोंसो ने डीप बैकबर्ड स्क्वायर लेग पर हवा में मारा, जहां वियान मुल्डर ने कैच को पूरा किया. अब फ्रीडम को आखिरी तीन बॉल पर छह रन चाहिए थे और अकील हुसैन हैट्रिक पर थे.

ओवर की चौथी बॉल पर अकील हुसैन ने आसिफ महमूद को स्टंप आउट कर हैट्रिक पूरी की. वह मेजर लीग क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने. ओवर की पांचवीं बॉल पर लॉकी फर्ग्युसन ने लेग बाई के जरिए एक रन हासिल किया. अब आखिरी बॉल पर पांच रन की दरकार थी और दूसरे छोर पर मौजूद निखिल चौधरी को पहली बार इस ओवर में बल्लेबाजी का मौका मिला. उन्होंने अकील हुसैन की आखिरी बॉल पर डीप मिड विकेट पर जोरदार छक्का जड़ दिया और टीम को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी. इस जीत के बाद निखिल चौधरी ने इसका जमकर जश्न भी मनाया.

यहां देखें वीडियो

YOU CAN'T ASK FOR A BETTER MATCH ENDING ‼️ Things looked bleak for the Washington Freedom after Akeal Hosein got the first hat trick in MLC history, but rookie Nikhil Chaudhary proved his mettled and took WF over the line for a last-ball thriller win—and all on his debut. 🏆 pic.twitter.com/er8Qp3zoPe — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) June 28, 2026

टेक्सास सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 185 रन बनाए थे. वियान मुल्डर ने 20 बॉल में 43 रन और डोनोवन फरेरा ने 20 बॉल में 44 रन की पारी खेली थी.