IND VS SL: श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी बाहर

भारत और श्रीलंका की टीम 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होगी. इस सीरीज के लिए मंगलवार तक टीम इंडिया का ऐलान होना है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर 15 अगस्त से शुरू होने वाले श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि चोटिल ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा के दो टेस्ट मैचों के दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने की संभावना कम है.

भारत अगले महीने दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त तक गाले में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट 23-27 अगस्त तक कोलंबो (SSC) में होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source

दूसरे टेस्ट में भी सुंदर के खेलने पर सस्पेंस

BCCI के एक सूत्र के अनुसार, दूसरे टेस्ट के लिए वॉशिंगटन की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी.

सीरीज जीत से केवल आत्मविश्वास लें, आराम की कोई जगह नहीं… लक्ष्मण का टीम इंडिया को मंत्र

बुमराह- सुदर्शन पर भी बना हुआ है सस्पेंस

वहीं, भारत के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह 30 जुलाई तक आराम करेंगे और उसके बाद बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे. टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ बी साई सुदर्शन की उपलब्धता भी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ तेज़ी से ठीक हो रहा है.