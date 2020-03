भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narenda Modi) ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पहला कदम उठाते हुए रविवार को सुबह सात से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। जिसका लक्ष्य लोगों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन के लिए तैयार करना था।

हालांकि हर दिन रोजी-रोटी कमाने के लिए काम करने वाले रिक्शेवालों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) उनकी मदद के लिए आगे आए हैं।

ट्विटर पर एक पत्रकार ने वीडियो पोस्ट कर लखनऊ के कुछ रिक्शेवालों की समस्या को लोगों के सामने रखा। पोस्ट में कहा गया, “जनता कर्फ्यू लखनऊ के रिक्शेवालों के लिए बुरी खबर है। उनकी रोजाना की आमदनी घट गई है और भविष्य और भी काला दिख रहा।”

Hi Alok, please do let me know how I can contribute as well. Thank you for bringing this up.

