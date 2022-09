नई दिल्ली: पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह गुरुवार कोे खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ स्टार खिलाड़ी बन गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तेज गेंदबाज ने सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार दो छक्कों लगाते हुए मैच को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया।

गुरुवार को मैच आखिरी गेंद तक नहीं गया, लेकिन उत्साह काफी हद तक वैसा ही था। फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी ने दो फुल टॉस फेंके, जिस पर नसीम शाह द्वारा लगाए गए दो लगातार छक्के पाकिस्तान के लिए एक शानदार जीत की ढाल बन गए।

इसी के साथ पाकिस्तान इस जीत के बाद सीधे फाइनल में पहुंच गया।

मैच के बाद, वसीम ने नसीम शाह को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और भारत के खिलाफ जावेद मियांदाद के प्रसिद्ध आखिरी गेंद पर छक्के की यादों को ताजा किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हालांकि, वर्ष गलत होने के कारण ट्रोल का शिकार हुए।

वसीम ने अपने ट्वीट में कहा कि मियांदाद का छक्का 26 साल पहले था, लेकिन असल में यह 36 साल पहले 1986 में हुआ था।

वसीम अकरम ने ट्वीट में लिखा, ‘क्या खेल है, युवा नसीम शाह द्वारा क्या शानदार छक्के था…मैं टीम का हिस्सा था जब जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया … 26 साल बाद आज मैंने फिर वही देखा आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के … काफी बेहतरीन था।’

What a game… even I can’t take such a sensational finish at this age! Boy, what great sixes by young Naseem Shah… I was part of the team when Javed Miandad hit that last ball six… 26 years later today I witnessed two last over sixes… sensational stuff !#boysingreen

— Wasim Akram (@wasimakramlive) September 7, 2022