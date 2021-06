इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड (England vs New Zealand, 1st Test) के बीच खत्‍म हुए पहले टेस्‍ट मैच के साथ ही इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) का चाबुक विवादित ट्वीट करने वाले डेब्‍यूटेंट ओली रॉबिन्‍सन (Ollie Robinson) पर चला. उन्‍हें अपने आठ साल पुराने नस्‍लवादी ट्वीट के कारण निलंबित कर दिया गया है. इस मामले पर भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के मुख्‍य स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अश्विन का मानना है कि जिस तरह से ओली रॉबिन्‍सन (Ollie Robinson) पर उनके आठ साल पुराने ट्वीट के लिए कार्रवाई की गई है उससे ‘ सोशल मीडिया की मौजूदा पीढ़ी को भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत’ के रूप में देखना चाहिये. ओली रॉबिन्‍स ने अपने ट्वीट में कहा था कि उनके मुस्लिम दोस्‍त बॉम्‍ब की तरह हैं.

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भी अश्विन के पोस्ट पर चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘मुझे इस बात की खुशी है कि मैं संन्यास लेने के बाद ट्विटर से जुड़ा.’’

I am just glad I found Twitter after I retired ? https://t.co/ie9za2XpSz

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) June 7, 2021