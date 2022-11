नई दिल्ली: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के खिताब पर कब्जा किया. रविवार को मेलबर्न में खेले गए खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत हासिल की. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 8 विकेट पर 137 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने 49 गेंद पर 52 रन की उपयोगी पारी खेली.

फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज इमरान नजीर ने फाइनल में नहीं पहुंचने पर भारतीय टीम की आलोचना की थी. नजीर ने भारत पर निशाना साधते हुए टि्वटर पर एक मीम शेयर किया. नजीर के इस ट्वीट पर भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने करारा जवाब दिया. जाफर ने महेंद्र सिंह धोनी के एक बयान को साझा करते हुए इमरान की बोलती बंद कर दी.

Yes India v Pakistan final would have been better Imran but as a wise man once said.. #PAKvENG #T20WorldCupFinal https://t.co/71fUOjza36 pic.twitter.com/Q6DXwaE46R

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 13, 2022