मोहाली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 का आगाज अगले साल मार्च में होने की उम्मीद हैं लेकिन पंजाब किंग्स ने 4 महीने पहले ही अपने बल्लेबाज कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब किंग्स ने भारत के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। इस तरह जाफर की एक साल के अंतराल के बाद पंजाब टीम में वापसी हो गई है।

जाफर 2019 से 2021 तक पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच थे लेकिन उन्होंने 2022 की नीलामी से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब किंग्स ने पिछले साल पावर हिटिंग कोच मार्क वुड की सेवाएं ली थी। जाफर की हालांकि अब पंजाब की टीम में वापसी हुई है।

पंजाब किंग्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाफर को बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, ‘‘जिसका था बेसब्री से इंतजार। हमारे बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर।’’

Jiska tha besabri se intezaar, introducing our ? Batting Coach, Wasim Jaffer! ?#SherSquad, reply with a meme to welcome the King! ?#SaddaPunjab #PunjabKings #WasimJaffer #IPL pic.twitter.com/hpej5YO9c9

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 16, 2022