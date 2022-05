इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के 64वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 17 रनों से पटखनी देते हुए पाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर कब्जा कर लिया.इस मैच में जीत भले ही दिल्ली के हिस्से में आई लेकिन पंजाब के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया.

लियाम ने 4 ओवर के अपने कोटे में 27 रन देकर डेविड वॉर्नर, कप्तान ऋषभ पंत और रोवमैन पावेल का शिकार किया.पंजाब के ऑलराउंडर ने जहां वॉर्नर और पंत को ऑफ स्पिनर गेंद पर जबकि पावेल को लेग स्पिन गेंद पर आउट किया.

लियाम लिविंगस्टोन की इस कमाल की गेंदबाजी देख भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर पंजाब के इस खिलाड़ी की अनोखे अंदाज में तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और ट्विटर पर गुरमीत राम रहीम का एक पुराना वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में राम रहीम खुद को लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर गेंदबाज बताते नजर आ रहे हैं. जाफर का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे अब तक 20 हजार लाइक्स मिल चुके हैं.

Livingstone after dismissing Warner and Pant with off spin and Powell with leg spin #DCvPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/ZL7vMmY5x8

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 16, 2022