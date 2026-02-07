add cricketcountry as a Preferred Source
  T20 World Cup 2026 - अभिषेक शर्मा हुए पहली ही गेंद पर आउट, वानखेड़े में छा गई शांति

T20 World Cup 2026 - अभिषेक शर्मा हुए पहली ही गेंद पर आउट, वानखेड़े में छा गई शांति

अभिषेक शर्मा धमाकेदार बल्लेबाज हैं. भारत के इस स्टार ओपनर की आदत है पहली ही गेंद से आक्रामक शॉट खेलना. और इस तरीके से उन्हें काफी कामयाबी भी मिली है. लेकिन शनिवार, 7 फरवरी 2026 को उनके लिए यह तरकीब काम नहीं आई. संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले...

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 7, 2026 8:13 PM IST

abhishek-sharma golden duck
abhishek-sharma golden duck

अभिषेक शर्मा धमाकेदार बल्लेबाज हैं. भारत के इस स्टार ओपनर की आदत है पहली ही गेंद से आक्रामक शॉट खेलना. और इस तरीके से उन्हें काफी कामयाबी भी मिली है. लेकिन शनिवार, 7 फरवरी 2026 को उनके लिए यह तरकीब काम नहीं आई. संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में शर्मा खाता खोले बिना आउट हो गए. उनके आउट होते ही वानखेड़े स्टेडियम पर सन्नाटा छा गया. यूएसएस के पेसर अली खान ने उन्हें चलता कर दिया. अभिषेक दुनिया के नंबर वन टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं लेकिन आज वह कुछ खास नहीं कर पाए.

24 साल के इस बल्लेबाज ने पहली ही गेंद को मैदान के बाहर भेजना चाहा. पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज अली खान की गेंद पर शर्मा आगे निकले और उन्होंने गेंद पर हवाई शॉट खेला. लेकिन वह गोल्डन डक का शिकार हो गए. संजय कृष्णामूर्ति ने उनका अच्छा कैच पकड़ा.

ऐसा लग रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम ने अभिषेक शर्मा पर काफी होमवर्क कर रखा था. अली खान ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी. शर्मा ने वैसा ही शॉट खेला जो वह बहुत अच्छा खेलते हैं. ऑफ साइड पर बैक फुट लॉफ्टेड शॉट खेला. बैक ऑफ लेंथ गेंद पर उन्होंने जो शॉट खेला था वह आमतौर पर मैदान के बाहर जाता है. लेकिन अमेरिका ने कमाल की जगह फील्डर लगाया. और यह तरकीब काम कर गई.

संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम टी20 वर्ल्ड कप में कमाल कर चुकी है. 2024 में यह टीम पाकिस्तान को हरा चुकी है. और उसने भारतीय टीम को भी मुश्किल में डाल दिया है. खबर लिखे जाने तक भारत के छह विकेट गिर चुके हैं. भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर में छह विकेट पर 77 रन बना चुकी है.

मैच की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही थी लेकिन यूएसए के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की. और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया.

हालांकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. भारतीय कप्तान ने कहा कि इस मैदान पर ओस ज्यादा असर नहीं दिखाती. भारतीय टीम ने 2024 का खिताब जीता था. इस सीजन में भारतीय टीम को फेवरिट कहा जा रहा है. सूर्या ने कहा कि यह टीम जानती है कि हमें किस तरह से खेलना है. भारतीय कप्तान ने कहा, ‘दबाव होता है, लेकिन हम उसी तरह खेलेंगे जिस तरह खेलते चले आए हैं. पिच अच्छी लग रही है.’

भारतीय टीम में इस मैच में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. बुमराह की तबीयत ठीक नहीं है. उनके स्थान पर मोहम्मद सिराज को मौका मिला है.

यूएसए XI: सैतेजा मुक्कामल्ला, एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, शुभम रंजने, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान

भारत एकादश: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

