25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी

नई दिल्ली: भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का फॉर्म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा नहीं चल रहा है. लेकिन बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने रंग में लौटने का संकेत दिया है. पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक सीनियर वनडे- टूर्नामेंट में कमाल का दोहरा शतक लगाया. रविवार 2 अगस्त को खेले गए मैच में उन्होंने अमृतसर के लिए खेलते हुए तरन तारन के खिलाफ 91 गेंद पर 233 रन की पारी खेली. य़ह मैच अमृतसर के गांधी ग्राउंड पर खेला गया.

अपनी आक्रामक पारी में उन्होंने 15 चौके और 25 छक्के लगाए. उनकी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन का स्कोर बनाया. अभिषेक की पारी के दम पर टीम ने मैच बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया. इस स्कोर के जवाब में तरन तारन की टीम 8 विकेट पर 313 रन ही बना सकी. अमृतसर ने 220 से बड़ी जीत हासिल की.

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ABHISHEK SHARMA MAKES A STATEMENT 🔥



– He smashed 233 runs from just 91 balls with 15 fours & 25 sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District match pic.twitter.com/QV4k83Oo5e — Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2026

भारत की टी20 टीम में अभिषेक का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है. टीम में उनके स्थान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए.

भारत ने सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की लेकिन टीम में अभिषेक की जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे. वैभव सूर्यवंशी ने दो हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की. और ऐसे में अभिषेक का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है. इस साल अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है. 23 पारियों में वह छह बार खाता भी नहीं खोल पाए हैं.

भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विजय अभियान में भी अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है. उन्होंने 17.62 के औसत से 141 ही रन बनाए थे. 8 पारियों में उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई थी.