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25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी

अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं. लेकिन पंजाब में घरेलू टूर्नामेंट में उन्होने कमाल की डबल सेंचुरी लगाई.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 03, 2026, 08:44 AM IST

Published On Aug 03, 2026, 08:44 AM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 08:44 AM IST

abhishek sharma double hundred (Photo- IANS)

नई दिल्ली: भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का फॉर्म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा नहीं चल रहा है. लेकिन बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने रंग में लौटने का संकेत दिया है. पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक सीनियर वनडे- टूर्नामेंट में कमाल का दोहरा शतक लगाया. रविवार 2 अगस्त को खेले गए मैच में उन्होंने अमृतसर के लिए खेलते हुए तरन तारन के खिलाफ 91 गेंद पर 233 रन की पारी खेली. य़ह मैच अमृतसर के गांधी ग्राउंड पर खेला गया.

अपनी आक्रामक पारी में उन्होंने 15 चौके और 25 छक्के लगाए. उनकी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन का स्कोर बनाया. अभिषेक की पारी के दम पर टीम ने मैच बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया. इस स्कोर के जवाब में तरन तारन की टीम 8 विकेट पर 313 रन ही बना सकी. अमृतसर ने 220 से बड़ी जीत हासिल की.

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भारत की टी20 टीम में अभिषेक का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है. टीम में उनके स्थान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए.

भारत ने सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की लेकिन टीम में अभिषेक की जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे. वैभव सूर्यवंशी ने दो हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की. और ऐसे में अभिषेक का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है. इस साल अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है. 23 पारियों में वह छह बार खाता भी नहीं खोल पाए हैं.

भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विजय अभियान में भी अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है. उन्होंने 17.62 के औसत से 141 ही रन बनाए थे. 8 पारियों में उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई थी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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