IND vs PAK: 2 मैच, 2 डक- वर्ल्ड कप में रन बनाने को तरसे अभिषेक, आगा के मास्टर-स्ट्रोक में फंसे

अभिषेक शर्मा आए और चले गए. भारतीय टीम का यह स्टार बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. पाकिस्तानी कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मास्टर-स्ट्रोक चला और यह दांव कामयाब भी हो गया. भारत के खिलाफ रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. और इसके बाद पहला ही ओवर फेंकने चले आए. यह टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ दूसरा मौका था जब सलमान अली आगा ने पहला ओवर गेंदबाजी की हो. और उनका यह दांव चल गया जब अभिषेक शर्मा उनके जाल में फंस गए. शर्मा एक बार फिर खाता नहीं खोल पाए.

अभिषेक शर्मा अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बना पाए हैं. इससे पहले यूएसए के खिलाफ भी वह कोई रन नहीं बना पाए थे. वह तब पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. अभिषेक शर्मा नामीबिया के खिलाफ मैच में पेट में संक्रमण के चलते नहीं खेले थे. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्हें संजू सैमसन की जगह मौका दिया गया लेकिन वह खाता नहीं खोल पाए.

ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले सलमान पहला ओवर फेंकने आए. उनके ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक रन बनाया. और इसके बाद अभिषेक स्ट्राइक पर आए. ओवर की पहली तीन गेंदों अच्छे शॉट खेले. लेकिन वह फील्डर को भेद नहीं सके. ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े शाहीन अफरीदी को वह टाप नहीं सके.

भारतीय टीम के इस आक्रामक बल्लेबाज का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है. बीते छह अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में से चार बार वह खाता नहीं खोल पाए हैं. भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं. लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभिषेक अभी तक भारत के लिए कोई रन नहीं बना सके हैं. इससे पहले सिर्फ दो ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के पहले दो मैचों में कोई रन नहीं बनाया है. भारत के आशीष नेहरा और बांग्लादेश के इमरुल कायस ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के पहले दो मैचों में कोई रन नहीं बनाया. हालांकि नेहरा और कायस तो टी20 वर्ल्ड कप करियर में कोई रन ही नहीं बना सके हैं.