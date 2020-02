सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमेन (Sir Don Bradman) की 71 साल पुरानी एक फुटेज को नेशनल फिल्म एंड साउंड आर्किव ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएफएसए) ने जारी किया है। एनएफएसए द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी इस फुटेज में ब्रैडमेन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर एफ किप्पैक्स और डब्ल्यूए ओल्डफील्ड के बीच 26 फरवरी 1949 को खेले गए प्रदर्शनी मैच में खेल रहे हैं।

एएफएसए ने कहा कि 16एमएम की इस फुटेज को जॉर्ज होब्स द्वारा शूट किया गया। माना जा रहा है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एसीबी सूचान विभाग के लिए कैमरापर्सन के तौर पर काम किया था और बाद में एबीसी टीवी पर रहे थे।

