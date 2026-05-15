LSG vs CSK: आकाश सिंह ने तोड़ी चेन्नई की कमर, मैच के बाद आलोचकों को दिखाया आईना

लखनऊ सुपर जांयट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 ओवर में 3 बड़े अहम विकेट अपने नाम किए. जिसके बाद आकाश ने 'पर्ची सेलिब्रेशन'किया. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
Published On May 15, 2026, 10:32 PM IST
Last UpdatedMay 15, 2026, 10:32 PM IST
आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया. जिसमें एलएसजी ने इस सीजन पहली बार आकाश सिंह को खेलने का मौका दिया. उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया. आकाश ने अपनी गेंदबाजी से सीएसके के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया.
उन्होंने 4 ओवर में 26 रन खर्च करके 3 विकेट झटके. जिसमें संजू सैमसन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल का विकेट शामिल है. इस मैच में आकाश ने हर विकेट लेने के बाद पर्ची सेलिब्रेशन किया. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
आकाश सिंह ने सबसे पहले सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपना शिकार बनाया. जिसके बाद उन्होंने अपने जेब से पर्ची निकली. जिसपर लिखा था कि #Akki on fire (अक्की धूम मचा रहा है)- आकाश जानता है कि टी20 मैच में विकेट कैसे लेते हैं. इस सीजन आकाश को पहली बार खेलने का मौका मिला है. पिछले सीजन उन्होंने लखनऊ के लिए 3 मैच खेले और 4 विकेट लिए थे.
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं. वो सीएसके की टीम के लिए 2023 में खेलते हुए नजर आए थे. इस बीच आकाश ने कुल 7 मुकाबले खेले. जिसमें उनके नाम 5 सफलताएं रही. जब चेन्नई ने आखिरी बार खिताब जीता था. उस सीजन आकाश ने 6 मैच खेले और 5 विकेट लिए थे.
आकाश सिंह घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वो अंडर-19 विश्व कप 2020 में फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे थे. जिसकी वजह से आकाश को आईपीएल में खेलने का मौका मिला. वो इस लीग में राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद सहित कई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. आकाश राजस्थान के लिए 15 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 27 विकेट लिए हैं. वहीं लिस्ट ए में आकाश के नाम 17 विकेट हैं.