ट्रेंट रॉकेट्स के लिए खेलने वाले बल्लेबाज इंग्लिश बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान लगातार दो गेंद कमर पर लगी। हेल्स तेज गेंदबाज रीस टोप्ले को फेस कर रहे थे और उनकी 13वीं तथा 14वीं गेंद कमर पर लगी।

इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने इसकी फनी साइड देखी और ट्वीट कर कहा, “क्रिकेट के मैदान पर इस तरह कभी नहीं हंसे।”

Haven’t ever laughed like that on a cricket field! https://t.co/EgTlhbaaNh

— Sam Billings (@sambillings) August 8, 2021