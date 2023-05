स्लेज करने पर कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का को भी नहीं बख्शा, वायरल हो रहा VIDEO

विराट कोहली की टीम RCB IPL 2023 में लीग स्टेज में ही बाहर हो गई. इस सीजन कोहली ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अपनी टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सके. लगातार 2 मैचों में शतक लगाने के बावजूद कोहली गुजरात के खिलाफ अपनी टीम की हार को नहीं टाल सके और लीग स्टेज के आखिरी मैच के साथ ही टूर्नामेंट में उनका सफर समाप्त हो गया.

IPL से बाहर होने के बाद अब विराट कोहली का पूरा फोकस 7 जून से लंदन में होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपिशनशिप के फाइनल मैच पर लगा है. हालांकि एक व्यस्त IPL शेड्यूल के बाद कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में कोहली और अनुष्का एक इवेंट में साथ में नजर आए जिसमें दोनों के बीच कमाल की कैमिस्ट्री देखने को मिली. इस इवेंट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वायरल वीडियो में अनुष्का अपने पति को स्लेज करती हुई नजर आ रही हैं जिसके जवाब में विराट का रिएक्शन वायरल हो रहा है. वीडियो बैंगलोर में IPL के दौरान हुए एक इवेंट का हैं जिसमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही मस्ती के मूड में नजर आए. इस वीडियो की शुरुआत में अनुष्का अपने पति विराट को पति परमेश्वर और ओजी कह रही है. इस दौरान अनुष्का को कोहली को स्लेज करने के लिए कहा गया तो उन्होंने बड़े ही मजेदार ढंग से इस टॉस्क को अंजाम दिया.

वीडियो में देख सकते हैं कि अनुष्का विकेटकीपिंग की एक्टिंग करते हुए कोहली को स्लेज कर रही हैं. अनुष्का कहती हैं- कम ऑन-कम ऑन विराट, आज 24 अप्रैल है, आज तो रन बना ले. ये सुनते ही सारी ऑडियंस हंसने लगती हैं और अनुष्का पीछे से कोहली को हग करते हुए हंसने लगती हैं. हालांकि विराट इस स्लेजिग का करारा जवाब देते हुए कहते हैं- "अबे जितने तुम्हारी टीम ने जून-जुलाई में रन नहीं बनाए होंगे उतने मैच हैं मेरे." ये सुनते ही अनुष्का शर्मा कहती हैं- "आज से मैं इसकी टीम में."

Fun moments between Virat Kohli and Anushka Sharma.

Anushka imitating Virat's celebration was the best! pic.twitter.com/e3ono4oXlG

